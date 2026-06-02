Опубликовано 02 июня 2026, 14:10
Россия запустит взлётно-посадочный аппарат к Луне в 2035 году

Согласно презентации научного руководителя ИКИ РАН Льва Зеленого, миссия «Луна-31» (взлётно-посадочный аппарат) запланирована на 2035 год. Аппарат займётся исследованием уникальных районов естественного спутника. А в 2033 году на Луну отправят тяжёлый луноход «Луна-30» для изучения состава вещества вдоль трассы вблизи полюса.
В презентации также упоминается «Луна-31» на 2036 год — посадочный аппарат для астрономических исследований, изучения ресурсов и биологии. Ранее сообщалось, что запуски «Луны-28», «Луны-29» и «Луны-30» могут состояться в 2032–2036 годах. Ближайшие миссии — «Луна-26» (для работы на орбите и ретрансляции) и «Луна-27» (отработка точной посадки в приполярной области).

Также Роскосмос и Китайское космическое агентство в мае 2025 года подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. Станция позволит проводить фундаментальные исследования и проверять технологии для длительного беспилотного, а затем и пилотируемого присутствия человека на спутнике Земли.

«Луна-30, 2033 г. — тяжёлый луноход: изучение состава вещества вдоль трасы вблизи полюса. Луна-31, 2035 г.: взлётно-посадочный аппарат: исследования уникальных районов. Луна-31, 2036 г.: посадочный аппарат: астрономия, ресурсы, биология», — сказано в презентации научного руководителя ИКИ РАН в рамках торжественной церемонии открытия выставки «Интеркосмос — 60».

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
