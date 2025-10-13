Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

Как пояснил технический директор компании Антон Иванов в рамках форума «Финополис», мошенники сначала убеждают жертву проверить номер в интернете, а затем используют психологическое давление. Они утверждают, что человек якобы совершил правонарушение, связанное с денежными переводами, и демонстрируют поддельные документы с личными данными жертвы.

Для придания правдоподобности аферисты отправляют в мессенджере pdf-файлы, содержащие персональную информацию, включая фотографии и номера телефонов. Затем они убеждают перевести деньги на «безопасный счет» для решения мнимой проблемы.

Эксперт рекомендует критически относиться к любым неожиданным звонкам и сообщениям. Важно помнить, что настоящие правоохранительные органы не используют мессенджеры для официальных уведомлений.