Россиян предупредили о росте мошенничества с фальшивыми банковскими схемами

Современные мошеннические схемы отличаются высокой степенью правдоподобия. Злоумышленники тщательно копируют брендинг известных финансовых организаций, создают поддельные сайты и страницы в социальных сетях. Для персонализации обращений они используют нейросетевые инструменты и базы утекших данных, обращаясь к людям по именам.

Особую популярность набирают псевдоинвестиционные платформы, предлагающие вложения в государственные облигации или цифровые активы. На деле такие предложения оказываются финансовыми пирамидами. Также участились случаи звонков от имени Центробанка с требованием перевести средства на «резервные счета».

Для защиты депутат рекомендует проверять любые подозрительные предложения через официальные сайты финансовых учреждений. Важно помнить, что чрезмерно выгодные условия часто свидетельствуют о мошенничестве.