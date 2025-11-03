В России
Опубликовано 03 ноября 2025, 21:44
1 мин.

Россиян предупредили о росте мошенничества с фальшивыми банковскими схемами

В конце года
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил о возможном увеличении активности мошенников в завершающие месяцы года. По его словам, преступники часто используют в этот период схемы с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями, играя на повышенной финансовой активности граждан.
Россиян предупредили о росте мошенничества с фальшивыми банковскими схемами

© Ferra.ru

Современные мошеннические схемы отличаются высокой степенью правдоподобия. Злоумышленники тщательно копируют брендинг известных финансовых организаций, создают поддельные сайты и страницы в социальных сетях. Для персонализации обращений они используют нейросетевые инструменты и базы утекших данных, обращаясь к людям по именам.

Особую популярность набирают псевдоинвестиционные платформы, предлагающие вложения в государственные облигации или цифровые активы. На деле такие предложения оказываются финансовыми пирамидами. Также участились случаи звонков от имени Центробанка с требованием перевести средства на «резервные счета».

Для защиты депутат рекомендует проверять любые подозрительные предложения через официальные сайты финансовых учреждений. Важно помнить, что чрезмерно выгодные условия часто свидетельствуют о мошенничестве.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#мошенничество