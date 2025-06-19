Россиян предупредили о возможной блокировке частых небольших переводов на карты

Ведомство получит право приостанавливать операции граждан до 10 дней без суда при подозрении в легализации незаконных средств или финансировании экстремизма. Ограничения могут коснуться даже законных переводов, если они вызовут подозрения.

Одной из ключевых задач Росфинмониторинга является усиление контроля за движением средств для борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт. Срок приостановления операций не должен превышать 10 дней, но если информация будет основана на данных от иностранных органов, тогда блокировка может длиться до 30 дней.

При этом граждан, у которых будут приостановлены операции, проинформируют в тот же день, а Росфинмониторинг обязан сообщить об основаниях приостановки в течение трёх рабочих дней.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, Епифанова посоветовала соблюдать финансовую гигиену. Сенатор подчеркнула, что если блокировка произошла, следует быстро предоставить ведомству пояснения и при необходимости обжаловать решение через ЦБ или суд.