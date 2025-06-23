Россиян предупредили об участившихся звонках мошенников от лица киберполиции

УБК МВД России сообщило, что подразделения по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий не проводят проверок по телефону, особенно через зарубежные мессенджеры. Примерно в 30% случаев мошенники представляются сотрудниками финансовых учреждений, а также управляющими компаниями и предприятиями ЖКХ, требуя SMS-коды для предполагаемой замены оборудования. Поэтому гражданам следует быть бдительными и не доверять таким звонкам.

«Сотрудники подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий не проводят проверки по фактам утечек данных по телефону. Тем более с использованием иностранных мессенджеров», — подчеркнуло ведомство в своём Telegram-канале.