Россиян предупредили об участившихся звонках мошенников от лица киберполиции

Опубликовано 23 июня 2025, 00:001 мин.
Россиян предупредили об участившихся звонках мошенников от лица киберполицииЭто около 50% случаев
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий (УБК) МВД России предупредили, что в последнее время телефонные мошенники чаще выдают себя за сотрудников киберполиции, МВД, ФСБ и других органов власти, используя такие легенды, как доступ к счетам, финансирование запрещённых организаций и доверенности для граждан Украины. Это происходит примерно в 50% случаев.
УБК МВД России сообщило, что подразделения по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий не проводят проверок по телефону, особенно через зарубежные мессенджеры. Примерно в 30% случаев мошенники представляются сотрудниками финансовых учреждений, а также управляющими компаниями и предприятиями ЖКХ, требуя SMS-коды для предполагаемой замены оборудования. Поэтому гражданам следует быть бдительными и не доверять таким звонкам.
«Сотрудники подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий не проводят проверки по фактам утечек данных по телефону. Тем более с использованием иностранных мессенджеров», — подчеркнуло ведомство в своём Telegram-канале.