Россиянам напомнили о штрафе за выброшенный на помойку холодильник

Причина штрафа — не только в самом факте оставления таких вещей на мусорке, но и нарушение экологического законодательства.

По закону, если выбросить большой мусор, к которому относится и крупная бытовая техника, в том числе холодильники, рядом с мусорными баками, это считается нарушением. Именно за это придётся выложить от 2000 до 3000 рублей.

Также это касается охраны природы. За это штраф может быть от 1000 до 2000 рублей.

Требования закона таковы, что такие вещи, как холодильник, нужно утилизировать, отдав его в специальную компанию. Они заберут его за деньги, обычно от 600 рублей и больше.