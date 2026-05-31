Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах

По его словам, коллективная ТВ‑антенна обходится примерно в 200 руб. в месяц, радиоточка — около 100 руб.; вместе это даёт примерно 3 тыс. руб. в год. Отключение телевизионного кабеля обычно бесплатное, снятие радиоточки может потребовать разовой платы (в Москве — от 100 до 400 руб.), поэтому экономия заметна уже в первый год.

Отказаться от ненужных услуг можно через приложение «Госуслуги.Дом» или ГИС ЖКХ; в некоторых городах радиосеть обслуживает Российские сети вещания и оповещения, в других — местные провайдеры. Если в квитанции не указан отдельный оператор, начисления, как правило, делает управляющая компания — отказ оформляют через неё с указанием даты прекращения начислений. Эксперт рекомендует подать заявление до 20‑го числа месяца, чтобы изменения отразились в следующей квитанции.