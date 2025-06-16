Россияне назвали главные источники мотивации

Среди ключевых факторов, поддерживающих мотивацию, 58% респондентов назвали заботу о будущем — здоровье, близких, финансовое благополучие и карьеру. Еще 19% стремятся стать лучше, чем были ранее, а 18% вдохновляет поддержка семьи и друзей. Желание превзойти других оказалось наименее важным и оказалось значимым только для 5%.

Финансовая мотивация играет роль для 32% участников, а карьерный рост и возможность стажировки — для 9%. Рейтинги и соревнования практически не влияют на мотивацию: их выбрали лишь 1%.

Самодисциплина помогает не бросать начатое 53% опрошенных. Другим важны напоминания о цели (23%) или поддержка со стороны окружения (19%).

Недоведение дел до конца для большинства не критично: 44% относятся к этому спокойно, считая, что не все нужно обязательно завершать. Еще 25% воспринимают это как опыт, а 18% — как знак, что направление было выбрано неверно.

Онлайн-обучение оказалось особенно чувствительным к вопросам мотивации. По данным Нетологии, только 63% студентов доходят до середины курса. Основные причины — нехватка времени, усталость и отсутствие четкой цели. Однако 73% выпускников образовательной платформы в итоге достигают своих задач, в том числе за счет возможности менять программу или переключаться на другие навыки.