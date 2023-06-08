Россияне потеряли интерес к криптокошелькам

Cпрос на криптокошельки весной 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на 35%, говорят обобщенные аналитиками мобильного оператора Yota данные потребления в интернете.

По сравнению с январем в апреле трафик на этих ресурсах снизился на 30%. Больше всего интерес к криптокошелькам снизился у молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Они составляют ядро пользователей криптокошелько, отмечают в Yota — их доля в 2022 году составляла 61%, а в 2023 году она сократилась на 10%.

При этом цифровыми активами стали больше интересоваться люди старше 50 лет — но в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного, отмечают аналитики.