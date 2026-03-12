Россияне смогут отказаться от услуг, которые оказывают с помощью ИИ

По информации «Известий», Минцифры предложило закрепить за россиянами право отказываться от обслуживания с использованием искусственного интеллекта. Если клиент не хочет взаимодействовать с нейросетями, компании обяжут предоставлять ему услуги без их применения. Законопроект уже проходит межведомственное согласование и может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Перечень конкретных ситуаций, в которых можно будет воспользоваться этим правом, должно установить правительство. В текущей редакции документа механизм реализации пока детально не прописан, его планируют доработать. Кроме того, законопроект обяжет разработчиков тестировать нейросети на возможность использования в незаконных целях и исключать функции, которые могут приводить к дискриминации граждан.

«Необходимость введения данной нормы продиктована стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение. Проект документа закрепляет функцию человеческого контроля, что особенно важно в социально значимых сферах», — рассказал «Известиям» ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.