Россияне старше 55 лет стали чаще закупаться онлайн

По количеству покупок доля онлайн-транзакций у людей старшего возраста увеличилась в 2,4 раза, а в денежном выражении — в два раза. Сейчас 19% всех покупок этой группы совершается онлайн, а их доля в денежном выражении достигает 36%. Для сравнения, у людей младше 55 лет рост был менее резким: с 16% до 26% по количеству и с 28% до 44% по сумме покупок.

Маркетплейсы стали особенно популярны среди старшего поколения. В первом полугодии 2025 года 65% пользователей 55+ совершали покупки именно на маркетплейсах, что более чем в четыре раза превышает показатели 2019 года. Молодые покупатели увеличили свою активность на маркетплейсах в 2,4 раза, до 87%.