Росстандарт усилит контроль за соответствием товаров в интернет-магазинах

По словам Шалаева, с осени 2026 года владельцы маркетплейсов будут обязаны обеспечить техническую возможность для продавцов размещать ссылки на страницы с информацией о сертификатах соответствия или декларациях о соответствии в описаниях товаров. Это позволит покупателям легко ознакомиться с документами, подтверждающими качество продукции.

Шалаев отметил, что данная практика уже применяется на крупнейших российских маркетплейсах. Однако после вступления в силу новых норм закона она станет обязательной для всех подобных платформ.

Глава Росстандарта подчеркнул, что стандарты в России применяются одинаково, независимо от места продажи товаров. При дистанционной торговле продавец обязан предоставлять покупателям полную и достоверную информацию о товаре, включая сведения о соответствии ГОСТ.

«С осени 2026 года вводится требование об обязанности владельцев агрегаторов информации о товарах обеспечить техническую возможность для предоставления продавцом информации об обязательном подтверждении соответствия товаров путём размещения в описании товара ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую запись о сертификате соответствия или декларации о соответствии… Таким образом ознакомиться с информацией о документах, которым соответствует продукция, можно будет и посредством ознакомления с документом об оценке соответствия этой продукции», — подчеркнул Шалаев.