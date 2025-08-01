Росстандарт запретил поставки в Россию некоторых китайских грузовиков

Опубликовано 01 августа 2025, 10:301 мин.
Росстандарт запретил поставки в Россию некоторых китайских грузовиковИз-за выявленных нарушений
Росстандарт временно запретил ввоз в Россию грузовиков из Китая четырёх марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также их шасси. Причиной — нарушение обязательных требований, которые были выявлены в ходе проверок. Эти нарушения угрожают безопасности водителей и других участников дорожного движения.
Сообщается, что приостановлено действие одобрений для следующих моделей: Dongfeng DFH4180, Foton BJ4189, FAW CA4250, CA4180, Sitrak ZZHS, шасси Foton M4L.
Также запрещён ввоз грузовиков с документами из других стран ЕАЭС: Dongfeng DFH5200B, Foton H5, FAW JH6-B 8X4.
Среди выявленных нарушений значатся проблемы с тормозной системой, шум, идентификация рычагов, установка устройства вызова экстренных служб, крепление ремней безопасности, сидений и подголовников, защита от несанкционированного использования, выбросы и рулевое управление.
В связи с этим Росстандарт предписал китайским компаниям устранить несоответствия.