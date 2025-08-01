Росстандарт запретил поставки в Россию некоторых китайских грузовиков

Из-за выявленных нарушений

Росстандарт временно запретил ввоз в Россию грузовиков из Китая четырёх марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также их шасси. Причиной — нарушение обязательных требований, которые были выявлены в ходе проверок. Эти нарушения угрожают безопасности водителей и других участников дорожного движения.