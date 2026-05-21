Ростех готовит к запуску корпоративный мессенджер-комбайн IVA Corp

Проблема современных офисных работников — постоянные переключения между десятком разных приложений: мессенджеры, почта, видеосвязь, таск-менеджеры. По данным исследований, сотрудники крупных компаний тратят до 40% рабочего времени на поиск информации и коммуникацию, что серьезно режет общую производительность. Для бизнеса такие потери могут исчисляться миллионами рублей.

IVA Corp предлагает собрать все в едином интерфейсе: корпоративный мессенджер, видеоконференции, электронную почту и инструменты на базе искусственного интеллекта для автоматизации рутины. Платформа уже прошла пилотную апробацию, и в некоторых сценариях позволяет сократить время на рабочие коммуникации до 30%.

Сокращение времени на коммуникации повышает скорость взаимодействия внутри компаний, снижает риск сбоев и помогает бизнесу экономить на издержках. Презентация решения прошла на стенде Ростеха в рамках конференции ЦИПР, генеральным информационным агентством которой выступает ТАСС.