Опубликовано 21 мая 2026, 13:15
Ростех готовит к запуску корпоративный мессенджер-комбайн IVA Corp

Компания IVA Technologies при участии Ростеха разработала корпоративную платформу IVA Corp, которая скоро выйдет на российский рынок. Заместитель гендиректора госкорпорации Александр Назаров сообщил ТАСС, что первые заказчики уже проявили интерес к системе.
Проблема современных офисных работников — постоянные переключения между десятком разных приложений: мессенджеры, почта, видеосвязь, таск-менеджеры. По данным исследований, сотрудники крупных компаний тратят до 40% рабочего времени на поиск информации и коммуникацию, что серьезно режет общую производительность. Для бизнеса такие потери могут исчисляться миллионами рублей.

IVA Corp предлагает собрать все в едином интерфейсе: корпоративный мессенджер, видеоконференции, электронную почту и инструменты на базе искусственного интеллекта для автоматизации рутины. Платформа уже прошла пилотную апробацию, и в некоторых сценариях позволяет сократить время на рабочие коммуникации до 30%.

Сокращение времени на коммуникации повышает скорость взаимодействия внутри компаний, снижает риск сбоев и помогает бизнесу экономить на издержках. Презентация решения прошла на стенде Ростеха в рамках конференции ЦИПР, генеральным информационным агентством которой выступает ТАСС.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
