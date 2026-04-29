Ростех и БЕЛАЗ создали СП для выпуска водородных и беспилотных самосвалов

Беспилотный самосвал БЕЛАЗ‑7513R сможет работать круглосуточно без водителя благодаря лидарам, машинному зрению и централизованной диспетчерской. Это снизит простои и износ шин. Водородная версия на базе БЕЛАЗ‑7530 будет экономить до 50% топлива по сравнению с дизелем и не будет выбрасывать углекислый газ.

По словам замгендиректора Ростеха Дмитрия Леликова, СП получило эксклюзивные права на поставку такой техники на российские карьеры. Это закроет разрыв между белорусским производителем и местными заказчиками, а также создаст единую платформу для ИИ, телеметрии и водородной энергетики. Предварительные соглашения уже подписаны с рядом добывающих предприятий.

«Главное назначение нового предприятия — обеспечить отечественную горнодобывающую отрасль экологичными, высокоавтоматизированными решениями, способными снизить эксплуатационные расходы, углеродный след и повысить безопасность работ на карьерах. Совместное предприятие получило эксклюзивные права на реализацию водородной и беспилотной техники „БЕЛАЗ“ на карьерах России. Это позволит восполнить недостающее звено между белорусским производителем и российскими заказчиками, а также сформировать единую платформу для внедрения технологий искусственного интеллекта, телеметрии и водородной энергетики. Опытная эксплуатация техники на действующих карьерах начнется в этом году», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.