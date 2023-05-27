«Ростех» начал производить оборудование для «умных домов»

Входящий в состав «Ростеха» челябинский завод «Полет» запустил производство электронных блоков управления для системы «умного дома» компании inSmart. Первая партия будет передана заказчику до конца мая.

Устройства используются при изготовлении систем автоматизированного управления электроснабжением, водоснабжением и отоплением квартир и офисов.

Предполагается, что вскоре «Полет» начнет производство корпусов для других устройств из «умного дома» компании из Челябинска — регуляторов отопления, систем защиты от протечек и датчиков параметров микроклимата в помещении.

Радиозавод «Полет» занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и воздушно-космических силах.