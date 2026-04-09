Ростех начал выпуск новых базовых станций для спецсвязи

Стандарт связи, который используют такие станции, позволяет делать групповые вызовы и передавать короткие данные, к примеру, координаты с ГЛОНАСС. Модернизация затронула ключевые узлы, что снизило энергопотребление.

Оборудование можно резервировать: если один модуль выйдет из строя, его подменит другой, что повышает надёжность. Сообщается, что в Ростехе уверены, что обновлённые станции составят конкуренцию китайской и американской технике. Производством занимается «Калугаприбор». Образцы уже показали на выставке «Связь-2026» в Москве.

«Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограниченный радиочастотный ресурс. Стандарт поддерживает групповые вызовы в режиме «один ко многим», передачу коротких данных, включая координаты ГЛОНАСС и телеметрию», — сообщает пресс-служба.