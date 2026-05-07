Ростех начал выпуск российских КМОП-матриц 4K для дронов и систем безопасности

«Приученные» к экстремальным условиям, матрицы сохраняют чёткую картинку там, где обычные коммерческие камеры начинают «шуметь» или выходят из строя. Для сельхоздронов это особенно важно: агрономы получают актуальное состояние полей, могут на ранних стадиях выявить болезни, вредителей или дефицит удобрений.

Благодаря качественному мониторингу можно дифференцированно вносить средства защиты и удобрения, а в итоге даже повысить урожайность. В Ростехе отметили, что новые матрицы — шаг к независимости от зарубежных компонентов в критических отраслях. Производство уже запущено, изделия готовы к применению.

«Например, дроны для сельского хозяйства должны выполнять мониторинг даже при сильном ветре, несмотря на вибрацию. В пыли, в условиях повышенной влажности, во время дождя или искусственного полива, при резких перепадах температур. Ко всем этим испытаниям наши новые матрицы „приучены“ еще на стадии разработки. Они сохраняют работоспособность и дают четкую картинку даже тогда, когда обычные коммерческие камеры начинают „шуметь“ или вовсе выходят из строя», — сообщили в ЦНИИ «Электрон».