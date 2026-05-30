Опубликовано 29 мая 2026, 21:451 мин.
Ростех поставил в войска модернизированные БМД-2М с модулем «Берег»
Госкорпорация «Ростех» впервые сообщила о поставках в войска партии модернизированных боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег».
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех в рамках выполнения государственного оборонного заказа поставил заказчику партию модернизированных боевых машин десанта БМД-2 с боевым отделением «Берег». Этот модуль имеет увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей, что расширяет боевые возможности подразделений Воздушно-десантных войск.
БМД-2 прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня БМД-2М. Модернизированная бронетехника получила боевые отделения «Берег» с усовершенствованным прицельным комплексом, улучшенной системой управления огнем и управляемым вооружением «Корнет». БМД-2М способен уничтожать широкий спектр целей, включая танки, укрепления и фортификационные сооружения.