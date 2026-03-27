Ростех поставит на «фиолетовых воротничков» со знанием ИИ и робототехники

Директор по персоналу Ростеха Юлия Цветкова представила эти планы на заседании Всероссийдарного экспертного совета по профориентации. В госкорпорации подчеркнули, что для достижения целей нужно готовить специалистов со школьной скамьи: сейчас «Ростех» сотрудничает с учебными заведениями, проводит чемпионаты и охватывает профориентационными проектами сотни тысяч школьников ежегодно.

Среди профессий, которые будут наиболее востребованы, — инженер-биотехнолог со знанием ИИ, разработчик ферритовых СВЧ-устройств, архитектор информационной безопасности, кибераналитик, инженер фотонных систем, проектировщик цифровых двойников и водитель-испытатель беспилотных машин. В госкорпорации считают, что новая категория «фиолетовых воротничков» сформируется уже в ближайшие годы.

«Ростех в два раза увеличит долю научных работников. С нынешних 5% она вырастет до 10% к 2036 году. Доля инженеров увеличится на четверть — с 15% до 20%. Ещё порядка 30% кадрового состава корпорации придётся на совершенно новую категорию работников, которая зарождается буквально на наших глазах. Это "фиолетовые воротнички" или прединженеры — суперквалифицированные рабочие с сильными компетенциями в области ИИ, робототехники и цифровых технологий», — отметили в пресс-службе Ростеха.