В России
Опубликовано 09 июля 2026, 16:15
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Ростех представил линейку беспилотников «Сатурн» с ИИ-навигацией

Два дрона — 30 и 10 кг — проходят лётные испытания
Концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха впервые показал на выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани беспилотные платформы «Сатурн-30» и «Сатурн-10». Оба аппарата созданы из отечественных компонентов и оснащены интеллектуальным бортовым комплексом с техническим зрением и ИИ для автономной навигации. Дроны предназначены для мониторинга, доставки грузов и поисково-спасательных работ.
Ростех представил линейку беспилотников «Сатурн» с ИИ-навигацией

© Концерн «Радиоэлектронные технологии»

«Сатурн-30» весом 30 кг может находиться в воздухе до часа, развивать скорость до 180 км/ч и подниматься на высоту 3 км. Он способен нести до 7 кг груза. «Сатурн-10» массой 10 кг летает до 30 минут и оснащён оптико-электронной системой для самостоятельного обнаружения и сопровождения объектов. Разработка велась всего полгода — от проектирования до лётных испытаний.

В Ростехе подчеркнули, что открытая архитектура платформ позволяет интегрировать новое оборудование под конкретные задачи заказчика. Оба беспилотника уже проходят испытания. Выставка «Дрон Экспо-2026» собрала более 230 компаний и стала одной из крупнейших площадок для решений в сфере БАС для промышленности, энергетики, сельского хозяйства и логистики.

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех впервые презентовал линейку беспилотных платформ «Сатурн» на Международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани. Универсальный беспилотник «Сатурн-30» и малый дрон с оптико-электронной системой «Сатурн-10» оснащены интеллектуальным бортовым комплексом — системами автономной навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта. Новинки способны решать широкий круг гражданских задач и сейчас проходят летные испытания», — сказано в сообщении госкорпорации.

Источник:Ростех
Автор:Андрей Кадуков
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