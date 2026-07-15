В России
Опубликовано 15 июля 2026, 18:40
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Ростех сертифицировал остекление для кабин поездов со скоростью до 400 км/ч

Изделия прошли испытания на безопасность и качество
ОНПП «Технология» Ростеха получила сертификат соответствия на боковое сдвижное остекление для кабин машинистов высокоскоростных локомотивов. Изделия рассчитаны на эксплуатационные скорости до 400 км/ч. Стеклопакеты изготовлены из термоупрочнённого силикатного стекла с энергосберегающим покрытием, что обеспечивает низкую теплопроводность и хорошую звукоизоляцию.
Ростех сертифицировал остекление для кабин поездов со скоростью до 400 км/ч

© Инфоцентр ВСМ

Сертификат выдал ведущий центр сертификации подвижного состава — «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте». Испытания подтвердили, что остекление полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности высокоскоростного транспорта. По словам гендиректора ОНПП «Технология» Андрея Силкина, предприятие обеспечивает около 70% потребностей российского рынка остекления кабин локомотивов.

Научно-технический задел, накопленный в авиационных и космических проектах, позволяет предприятию быстро разрабатывать продукцию с востребованными характеристиками. ОНПП «Технология» производит более 400 видов изделий конструкционной оптики для водного, железнодорожного и воздушного транспорта. Остеклением обнинского предприятия оснащены суда на подводных крыльях, кабины МС-21 и Superjet-100, а также метропоезда новых серий в городах-миллионниках.

«Наше предприятие обеспечивает около 70% потребностей российского рынка остекления кабин локомотивов. Имеющийся научный задел, основой которого стало участие в масштабных авиационных и космических проектах, позволяет нам оперативно разрабатывать и выводить на рынок изделия конструкционной оптики с востребованными в отрасли характеристиками», — отметил Андрей Силкин.

Источник:Ростех
Автор:Андрей Кадуков
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