Ростех сертифицировал остекление для кабин поездов со скоростью до 400 км/ч

Сертификат выдал ведущий центр сертификации подвижного состава — «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте». Испытания подтвердили, что остекление полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности высокоскоростного транспорта. По словам гендиректора ОНПП «Технология» Андрея Силкина, предприятие обеспечивает около 70% потребностей российского рынка остекления кабин локомотивов.

Научно-технический задел, накопленный в авиационных и космических проектах, позволяет предприятию быстро разрабатывать продукцию с востребованными характеристиками. ОНПП «Технология» производит более 400 видов изделий конструкционной оптики для водного, железнодорожного и воздушного транспорта. Остеклением обнинского предприятия оснащены суда на подводных крыльях, кабины МС-21 и Superjet-100, а также метропоезда новых серий в городах-миллионниках.

«Наше предприятие обеспечивает около 70% потребностей российского рынка остекления кабин локомотивов. Имеющийся научный задел, основой которого стало участие в масштабных авиационных и космических проектах, позволяет нам оперативно разрабатывать и выводить на рынок изделия конструкционной оптики с востребованными в отрасли характеристиками», — отметил Андрей Силкин.