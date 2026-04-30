Ростех создал пуленепробиваемые батареи для военной техники

Новые источники питания предназначены для запуска двигателей тяжёлой военной техники, а также для систем бесперебойной связи и командных пунктов. В отличие от обычных батарей, они не теряют ёмкость при перегреве или тряске (характерной для гусеничных платформ). Даже при сквозном пробитии корпуса изделие продолжает работать.

По словам замгендиректора Ростеха Александра Назарова, батареи успешно прошли испытания в диапазоне температур от –50 до +50°C. Они полностью импортозамещены и уже применяются на объектах морской инфраструктуры, одобрены Российским морским регистром судоходства. Производственные мощности позволяют выпускать 2 млн таких батарей ежегодно без использования зарубежных компонентов.

«Вопросы энергобезопасности и автономности войск сегодня напрямую связаны с качеством вторичных источников питания. Боевая и специальная техника должна запускаться в арктический мороз и не терять емкость в условиях перегрева бронекапсулы. Продуктовая линейка, созданная в кооперации с НПП „Импульс“, доказала свою эффективность в ходе всесторонних испытаний в экстремальном диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, при любой ориентации батарей во время монтажа и при самой сильной тряске, а также при пробитиях корпуса. Ресурс этих изделий измеряется десятилетием, а производственные мощности позволяют выпускать 2 млн единиц таких батарей ежегодно, без оглядки на зарубежную компонентную базу», — отметил Назаров.