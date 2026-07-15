Ростех создал защиту от дронов для нефтехранилищ и подстанций — «Паутину»

«Паутина» состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. Все элементы соединяются болтами — сварка не требуется, что упрощает монтаж в стеснённых условиях и при пожароопасности. Конструкция прошла проверку на сейсмоустойчивость, сейчас продолжаются испытания на стойкость к попаданию дронов разных типов. Высота защиты может превышать 25 метров, площадь — любая.

Как отметил замгендиректора Ростеха Александр Назаров, «Паутина» эффективно дополняет другие антидроновые решения госкорпорации — системы электронного подавления и средства кинетического поражения. Все металлоконструкции покрывают горячим цинкованием, что избавляет от необходимости окрашивать их при монтаже и в эксплуатации. В стоимость включён полный пакет проектной документации. По словам гендиректора «РТ-Проектные технологии» Василия Зуйкова, это делает решение не только надёжным, но и экономически выгодным.

«Наша комплексная защита от БПЛА может применяться на объектах любой сложности за счёт возможности быстрой разработки и выпуска дополнительных элементов. Все металлоконструкции получают заводскую антикоррозийную защиту путём горячего цинкования. Это избавляет заказчика от необходимости окрашивать конструкции при монтаже и в процессе эксплуатации, что существенно снижает расходы и продлевает жизненный цикл изделий. Также в стоимость продукта включён полный пакет проектной документации. Такие подходы делают наше решение не только надёжным, но и максимально выгодным», — рассказал Василий Зуйков.