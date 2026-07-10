Ростех включил подрывное устройство ГРЕСС-2 в реестр отечественной продукции

Как сказано в пресс-релизе Ростеха, ГРЕСС-2 надёжен и прост в эксплуатации. Усиленный корпус и удобный интерфейс рассчитаны на работу в экстремальных условиях. Устройство сохраняет работоспособность при температуре от −40 до +60 °C. Качество изделий подтверждено лабораторными исследованиями. Синхронный подрыв возможен для сетей из 60 последовательных или 7 параллельных электродетонаторов.

Включение в реестр Минпромторга подтверждает соответствие ГРЕСС-2 требованиям к отечественной радиоэлектронике. Это даёт предприятию дополнительные возможности для участия в государственных и корпоративных закупках, где действует национальный режим. Для горнодобытчиков и строителей появление серийного российского прибора означает снижение зависимости от импортных аналогов и доступность гарантированного сервисного обслуживания.

«Включение в реестр Минпромторга подтверждает соответствие ГРЕСС-2 требованиям, предъявляемым к отечественной радиоэлектронной продукции. Это даёт предприятию дополнительные возможности для участия в государственных и корпоративных закупках, где действует национальный режим. Для горнодобытчиков и строителей появление серийного российского прибора такого класса означает снижение зависимости от импортных аналогов и доступность гарантированного сервисного обслуживания», — также отмечается в сообщении «Росэла».