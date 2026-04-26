Ростех зарегистрировал первую российскую вакцину от коклюша и дифтерии для взрослых

По информации научного портала Наука.рф, вакцина содержит уменьшенное количество антигенов (бесклеточный коклюшный компонент), что позволяет применять её для ревакцинации взрослых. Ранее такие препараты были только зарубежными. Клинические испытания на 436 добровольцах подтвердили безопасность и хорошую переносимость. Через месяц у большинства участников выработался защитный титр антител.

По словам замгендиректора Ростеха Александра Назарова, в течение года предприятие сможет полностью закрыть текущие потребности рынка. В ближайшее время планируются исследования с участием детей. Наличие отечественного производства полного цикла может стать основанием для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и введения регулярной ревакцинации взрослых каждые 10 лет.

Актуальность особенно высока на фоне роста заболеваемости коклюшем: в 2024 году она превышала среднемноголетний показатель в 4,5 раза, а годом ранее — в 7,6 раза. Отмечается, что взрослые становятся источником инфекции для детей до года и других уязвимых групп. Новая вакцина поможет снизить риски и предотвратить экономические потери.

«Новая вакцина содержит уменьшенное количество антигенов — возбудителей дифтерии, столбняка и коклюша, при этом коклюшный компонент представлен в бесклеточной форме. Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов. Наличие отечественного производства полного цикла может стать значимым фактором для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и пересмотра подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением дополнительных ревакцинаций у взрослых каждые десять лет. Опыт национальных программ многих стран показывает, что внедрение регулярных ревакцинаций является эффективной стратегией снижения заболеваемости и смертности, а также предотвращения экономических потерь, связанных с коклюшной инфекцией, особенно в группах высокого риска», — прокомментировал разработку советник по науке холдинга «Нацимбио» Игорь Никитин.