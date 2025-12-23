В России
Опубликовано 23 декабря 2025, 21:12
1 мин.

Ростехнадзор лицензировал Запорожскую АЭС на эксплуатацию энергоблока №1

На 10 лет
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1, сообщает РИА Новости.
Ростехнадзор лицензировал Запорожскую АЭС на эксплуатацию энергоблока №1
© Ralf1969, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Глава Ростеха Александр Трембицкий лично вручил документ Алексею Лихачеву — руководителю Росатома, его первому заместителю Андрею Петрову, гендиректору Росэнергоатома Александру Шутикову и руководителю АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» Рамилю Галиеву. Лицензия действует в течение 10 лет.

Росэнергоатом также сообщил, что планирует получить лицензии на эксплуатацию оставшихся блоков №2-6 в течение ближайших двух лет. Капитальный ремонт станции запланирован на 2026 год.