Ростехнадзор лицензировал Запорожскую АЭС на эксплуатацию энергоблока №1

Глава Ростеха Александр Трембицкий лично вручил документ Алексею Лихачеву — руководителю Росатома, его первому заместителю Андрею Петрову, гендиректору Росэнергоатома Александру Шутикову и руководителю АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» Рамилю Галиеву. Лицензия действует в течение 10 лет.

Росэнергоатом также сообщил, что планирует получить лицензии на эксплуатацию оставшихся блоков №2-6 в течение ближайших двух лет. Капитальный ремонт станции запланирован на 2026 год.