Ростехнадзор лицензировал Запорожскую АЭС на эксплуатацию энергоблока №1

Опубликовано 23 декабря 2025, 21:121 мин.
Ростехнадзор лицензировал Запорожскую АЭС на эксплуатацию энергоблока №1На 10 лет
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1, сообщает РИА Новости.
Глава Ростеха Александр Трембицкий лично вручил документ Алексею Лихачеву — руководителю Росатома, его первому заместителю Андрею Петрову, гендиректору Росэнергоатома Александру Шутикову и руководителю АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» Рамилю Галиеву. Лицензия действует в течение 10 лет.
Росэнергоатом также сообщил, что планирует получить лицензии на эксплуатацию оставшихся блоков №2-6 в течение ближайших двух лет. Капитальный ремонт станции запланирован на 2026 год.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
