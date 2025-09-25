«Ростелеком» и создатели «Мира Танков» объединились для развития российских компьютерных игр

В рамках сотрудничества компании планируют проводить информационные и игровые мероприятия, включая киберспортивные турниры. Особое внимание будет уделено взаимодействию с геймерским сообществом через семинары и совместное участие в выставках.

Партнерство предусматривает совместные PR-активности для продвижения игр студии «Леста» и игровой платформы «Ростелекома». По словам представителей компаний, это соглашение станет важным шагом для развития отечественной игровой индустрии.

Ирина Лебедева отметила, что «Ростелеком» активно развивает игровое направление и сотрудничество с одной из крупнейших игровых студий страны позволит реализовать инновационные решения в сфере гейминга.