В России
Опубликовано 24 октября 2025, 15:13
1 мин.

«Ростелеком» начал выдавать роутеры с Wi-Fi 6 AX3000 абонентам домашнего интернета

Оборудование стандарта обеспечивает скорость до 3 Гбит/с
«Ростелеком» приступил к массовому внедрению роутеров с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 AX3000 для абонентов домашнего интернета. Новое оборудование доступно по всей стране как новым, так и действующим клиентам.
«Ростелеком» начал выдавать роутеры с Wi-Fi 6 AX3000 абонентам домашнего интернета
© Ростелеком

Роутеры обеспечивают скорость передачи данных до 3 Гбит/с и оснащены встроенной mesh-технологией для создания стабильного покрытия без дополнительных ретрансляторов. Оборудование использует стандарт безопасности WPA3 и поддерживает одновременное подключение множества устройств.

Технология Wi-Fi 6 обеспечивает двукратное увеличение скорости по сравнению с предыдущим поколением роутеров. Устройство эффективно работает в условиях многоквартирных домов с большим количеством соседних сетей и поддерживает энергосберегающий режим для подключенных гаджетов.

Новые клиенты могут протестировать оборудование в рамках акции «Тест-драйв», предусматривающей 30 дней бесплатного использования. Настройку и установку роутеров выполняют специалисты компании по заявкам абонентов.