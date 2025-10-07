Ростелеком запустил тариф за 300 рублей с 100 ГБ, цена заморожена до 2027 года

По условиям предложения цена на услугу не будет меняться до конца 2027 года. Таким образом, пользователи смогут пользоваться тарифом по фиксированной стоимости в течение нескольких лет. Особенностью тарифа также стало то, что номер, выданный абоненту, закрепляется за ним бессрочно.

Тариф действует по всей России без дополнительных плат за роуминг. Сим-карту можно заказать онлайн с бесплатной доставкой. При переходе с сохранением номера начисляется 1000 бонусов на счет.