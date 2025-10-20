Ростелеком запустил звонки через Wi-Fi. Тариф как за обычный сотовый звонок

VoWiFi обеспечивает возможность совершать и принимать звонки через беспроводную сеть, что особенно удобно в помещениях с плотной застройкой или в местах с нестабильным покрытием. Технология VoLTE, в свою очередь, позволяет передавать голос по сети 4G с улучшенным качеством звука и более быстрым соединением.

Подключение к новым сервисам не требует дополнительной платы или активации — они включаются автоматически, а звонки оплачиваются по обычным тарифам. VoLTE работает в пределах домашнего региона, а звонки через Wi-Fi доступны по всей России и за рубежом. Для использования услуги в международном роуминге достаточно периодически подключаться к сети любого оператора.

По данным компании, уже половина абонентов столичного региона воспользовалась новой возможностью. Сейчас VoWiFi доступна в 23 регионах страны, а VoLTE — в 27. Наиболее активно технологии применяются в Санкт-Петербурге, Пермском крае, а также в Воронежской и Свердловской областях.