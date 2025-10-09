«РТ-Техприемка» представила ИИ-решения для цифровизации промышленности

Ключевым элементом презентации стала единая интегральная панель, которая объединяет данные из различных систем в реальном времени. Она автоматически формирует отчеты и визуализирует ключевые показатели производственных процессов.

Среди представленных проектов — генеративный ИИ для автоматизированной отчетности. Система понимает запросы на естественном языке и выдает аналитику, что сократило количество обращений к специалистам-аналитикам на 80%.

Другой разработкой стал ИИ-помощник для работы с нормативными документами. Виртуальный консультант находит в корпоративных стандартах нужную информацию, сокращая время поиска на 80% и уменьшая нагрузку на экспертов на 35%.

Также были показаны ИИ-платформа для рекрутинга TechRecruter., проводящая смарт-интервью с кандидатами, и корпоративный ассистент для адаптации новых сотрудников.