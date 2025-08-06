RuStore начал работать в автомобильных мультимедийных системах

Водители могут использовать RuStore для загрузки и обновления приложений прямо в автомобиле — так же просто, как на смартфоне или планшете. В каталоге доступно около 75 тысяч программ, включая картографические сервисы Яндекса и 2ГИС, медиаплатформы VK, приложения «Автодор» и программы сетей АЗС.

Интерфейс магазина адаптирован для использования в машинах: разработчики увеличили элементы управления и оптимизировали шрифты для удобства водителей и пассажиров. Это позволяет быстрее находить нужные приложения и пользоваться ими во время поездки.