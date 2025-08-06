RuStore начал работать в автомобильных мультимедийных системах

Опубликовано 06 августа 2025, 14:501 мин.
RuStore начал работать в автомобильных мультимедийных системахМагазин приложений доступен для 300 тысяч машин
Российский магазин приложений RuStore теперь поддерживается автомобильными мультимедийными системами на базе Android. На сегодня сервис уже установлен в 300 тысячах машин, что составляет примерно каждый четвертый автомобиль популярных китайских марок в России.
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Водители могут использовать RuStore для загрузки и обновления приложений прямо в автомобиле — так же просто, как на смартфоне или планшете. В каталоге доступно около 75 тысяч программ, включая картографические сервисы Яндекса и 2ГИС, медиаплатформы VK, приложения «Автодор» и программы сетей АЗС.
Интерфейс магазина адаптирован для использования в машинах: разработчики увеличили элементы управления и оптимизировали шрифты для удобства водителей и пассажиров. Это позволяет быстрее находить нужные приложения и пользоваться ими во время поездки.