RuStore назвал самые популярные приложения и игры за первое полугодие 2025

Среди приложений безоговорочными лидерами оказались банковские сервисы. В пятерку самых загружаемых вошли «СберБанк Онлайн», «Т-Банк», «ВТБ Онлайн», «Альфа-Банк» и Mir Pay. Также пользователи активно скачивали маркетплейсы OZON и WILDBERRIES, сервисы «Авито», «Госуслуги», приложение оператора «МегаФон» и социальную сеть «ВКонтакте». Особенно быстро рос мессенджер MAX, продемонстрировавший заметный прирост установок.

В категории игр лидировали многопользовательские проекты и симуляторы. Наибольший интерес вызвали Tanks Blitz, Grand Mobile, Cyber Evolution: Начало, а также карточная игра «Дурак Онлайн» и ролевая BLACK RUSSIA. Не остались без внимания и RPG, включая Legends Reborn, Perfect World: Ascend и Last Day on Earth: Survival. Отдельно отмечена игра Doomsday: Last Survivors, выпущенная китайской студией IGG, которая всего за месяц собрала аудиторию в 100 тысяч игроков.

По наблюдениям специалистов RuStore, пользователи чаще отдают предпочтение внутриигровым покупкам и предложениям, нежели разовым платным загрузкам или отключению рекламы.

К середине 2025 года число установок самого магазина RuStore превысило 100 миллионов.