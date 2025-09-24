RuStore поможет российским разработчикам с релизом и продвижением игр

Участники получат системное обучение и сопровождение на всех этапах подготовки к релизу. Программа включает работу над игровыми механиками, настройку монетизации и геймплея, а также публикацию проектов в RuStore с поддержкой кураторов и редакционного продвижения.

Дополнительно Московский кластер видеоигр предоставит бесплатные рабочие места в коворкинге, доступ к специализированной инфраструктуре и возможность участвовать в нетворкинг-мероприятиях. Разработчики также смогут воспользоваться программами продвижения на российском и зарубежных рынках.

Инициатива направлена на то, чтобы снизить барьеры выхода на рынок и помочь студиям конкурировать в условиях высокой конкуренции. Авторы проекта делают акцент на стратегическом подходе к разработке: от идеи и анализа рынка до пост-релизной поддержки и маркетинга.