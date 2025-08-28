RuStore запустил публичное бета-тестирование приложений

Теперь авторам приложений достаточно загрузить пробную сборку в специальный раздел RuStore Консоли и оформить её карточку. После этого они получают ссылку для приглашения тестировщиков. Перейдя по ней, пользователи могут установить бета-версию и начать её использовать.

Вся обратная связь от тестировщиков, включая отзывы и комментарии, направляется напрямую разработчику и не публикуется в общем доступе. Важно, что оценки и рейтинги, полученные в ходе бета-теста, не влияют на публичную карточку приложения после его официального релиза. Это позволяет устранять ошибки, не рискуя репутацией продукта.

По словам представителей платформы, такая система полезна для всех. Разработчики получают возможность собрать ценную статистику и исправить критические недочёты до широкого запуска. Пользователи, в свою очередь, раньше получают доступ к новым продуктам и могут влиять на их финальное качество.

Кроме публичного тестирования, в RuStore остаётся доступна и функция закрытого, или альфа-тестирования. Она предназначена для проверки приложений узким кругом заранее отобранных пользователей.