В России
Опубликовано 11 августа 2025, 18:02
1 мин.

Rutube впервые протестировал загрузку видео в формате 8K

Платформа готовится к массовой поддержке ультравысокого разрешения
Видеохостинг Rutube провёл первый тест публикации контента в формате 8K. В качестве демонстрации был загружен анимационный клип «Люблю» от студии «Сан Порто» с разрешением 7680×4320 пикселей, поддержкой HDR и частотой 50 кадров в секунду.
Rutube впервые протестировал загрузку видео в формате 8K

© Rutube

Исходный файл ролика занимал более 100 ГБ, но после обработки платформа сократила его размер до 453 МБ без видимой потери качества. Это стало рекордом — ни один файл ранее не загружался на Rutube в таком объёме.

По словам технического директора платформы Ростислава Чернакова, в ближайшее время Rutube планирует внедрить поддержку современных видеокодеков, включая AV1. Это позволит не только просматривать, но и загружать пользовательский контент в формате 8K.

Источник:Rutube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#RuTube