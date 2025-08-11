Rutube впервые протестировал загрузку видео в формате 8K

Исходный файл ролика занимал более 100 ГБ, но после обработки платформа сократила его размер до 453 МБ без видимой потери качества. Это стало рекордом — ни один файл ранее не загружался на Rutube в таком объёме.

По словам технического директора платформы Ростислава Чернакова, в ближайшее время Rutube планирует внедрить поддержку современных видеокодеков, включая AV1. Это позволит не только просматривать, но и загружать пользовательский контент в формате 8K.