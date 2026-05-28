РЖД расширили онлайн-табло в мобильном приложении

Новое обновление позволяет заранее получать необходимую информацию о поездке — о номере пути, платформы, нумерации вагонов — непосредственно в приложении, оперативно отслеживать изменения в движении поездов и легче ориентироваться на вокзале.

Приложение «РЖД пассажирам» для платформы Android направляет пользователям специальные уведомления о скором отправлении поездов дальнего следования, если билеты были оформлены через сервис. Они поступают за 60 и 30 минут до отправления по расписанию, а также в случае изменения номера пути. Для использования функции необходимо разрешить приложению отправку уведомлений в настройках смартфона.