28 мая 2026
РЖД расширили онлайн-табло в мобильном приложении
РЖД завершили модернизацию сервиса онлайн-табло в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Теперь на 163 вокзалах страны появился доступ к более полной и актуальной информации о движении поездов, тогда как ранее этот функционал был доступен только на 70 вокзалах.
Новое обновление позволяет заранее получать необходимую информацию о поездке — о номере пути, платформы, нумерации вагонов — непосредственно в приложении, оперативно отслеживать изменения в движении поездов и легче ориентироваться на вокзале.
Приложение «РЖД пассажирам» для платформы Android направляет пользователям специальные уведомления о скором отправлении поездов дальнего следования, если билеты были оформлены через сервис. Они поступают за 60 и 30 минут до отправления по расписанию, а также в случае изменения номера пути. Для использования функции необходимо разрешить приложению отправку уведомлений в настройках смартфона.