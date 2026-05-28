В России
Опубликовано 28 мая 2026, 00:45
1 мин.

РЖД расширили онлайн-табло в мобильном приложении

РЖД завершили модернизацию сервиса онлайн-табло в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Теперь на 163 вокзалах страны появился доступ к более полной и актуальной информации о движении поездов, тогда как ранее этот функционал был доступен только на 70 вокзалах.
РЖД расширили онлайн-табло в мобильном приложении
© Ferra.ru

Новое обновление позволяет заранее получать необходимую информацию о поездке — о номере пути, платформы, нумерации вагонов — непосредственно в приложении, оперативно отслеживать изменения в движении поездов и легче ориентироваться на вокзале.

Приложение «РЖД пассажирам» для платформы Android направляет пользователям специальные уведомления о скором отправлении поездов дальнего следования, если билеты были оформлены через сервис. Они поступают за 60 и 30 минут до отправления по расписанию, а также в случае изменения номера пути. Для использования функции необходимо разрешить приложению отправку уведомлений в настройках смартфона.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Тег:
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. РЖД расширили онлайн-табло в мобильном приложении