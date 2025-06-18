РЖД расширят оплату проезда по геолокации на новые регионы

Суть технологии заключается в использовании приложения «Протранспорт+», которое пассажиры устанавливают на смартфоны. Оно определяет местоположение по Bluetooth-меткам на станциях и помогает автоматически зафиксировать начало и конец поездки. После этого система самостоятельно рассчитывает стоимость билета и списывает нужную сумму с привязанной банковской карты.

Пассажиры получают электронные билеты с QR-кодом и чеки, которые отображаются прямо на экране телефона. Кроме того, в РЖД продолжается тестирование технологии продажи электронных льготных билетов для студентов на пригородные поезда.