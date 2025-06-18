РЖД расширят оплату проезда по геолокации на новые регионы

Опубликовано 18 июня 2025, 22:101 мин.
РЖД расширят оплату проезда по геолокации на новые регионыТехнология уже действует в трех городах
Российские железные дороги (РЖД) планируют масштабировать технологию оплаты проезда в пригородных поездах по геолокации. Сейчас этот способ оплаты доступен в трех регионах — Казани, Нижнем Новгороде и Калининграде.
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Суть технологии заключается в использовании приложения «Протранспорт+», которое пассажиры устанавливают на смартфоны. Оно определяет местоположение по Bluetooth-меткам на станциях и помогает автоматически зафиксировать начало и конец поездки. После этого система самостоятельно рассчитывает стоимость билета и списывает нужную сумму с привязанной банковской карты.
Пассажиры получают электронные билеты с QR-кодом и чеки, которые отображаются прямо на экране телефона. Кроме того, в РЖД продолжается тестирование технологии продажи электронных льготных билетов для студентов на пригородные поезда.