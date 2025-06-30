С 1 июля будет запрещено хранить данные россиян за рубежом

Согласно новым правилам, весь цикл работы с персональными данными российских граждан должен происходить только в России; ни обрабатывать, ни хранить за рубежом больше нельзя. К такой информации относятся ФИО, email, телефон, паспорт, ИНН, СНИЛС, фотографии, семейное положение, образование, профессия, доходы, IP-адрес, данные о местоположении и биометрия. До этого операторы персональных данных имели право передавать базы данных для анализа зарубежным обработчикам.

Требование обеспечить хранение и изменение персональных данных исключительно на территории России теперь касается и обработчиков, к которым относятся такие аналитические сервисы, как Google Analytics, платформы для кадрового документооборота, CRM-системы и прочие.

«После вступления в силу поправки можно ожидать более пристального внимания регулятора к тому, каким организациям бизнес (операторы ПД) поручает обработку данных россиян. Использовать зарубежные сервисы для аналитики станет затруднительно», — подчеркнул в интервью РИА Новости руководитель юридического департамента МТС Линк Александр Кирсанов.