С 1 сентября нельзя будет отдавать другому человеку оформленную на себя SIM-карту

Немкин уточнил, с кем нельзя будет делиться SIM-картами с сентября. Закон запрещает передачу SIM-карт третьим лицам. Однако можно будет делиться «симками» с близкими родственниками, кто подпадает под действие Семейного кодекса.

Кратковременная и бесплатная передача телефона с SIM-картой без намерения отдать SIM в постоянное пользование не будет считаться нарушением и не повлечёт за собой штраф. Также исключается нарушение при передаче SIM-карт или телефонов сотрудникам государственных органов и экстренных служб. Но если продавать SIM-карты третьим лицам или регистрировать на себя, а отдавать во владение другому человеку, не близкому родственнику — другу или коллеге — вот тут могут быть последствия.

Новые нормы направлены на защиту граждан и повышение безопасности в цифровой среде. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.