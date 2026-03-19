С 19 по 24 марта Землю накроет самая сильная за два месяца магнитная буря

Учёные отмечают, что за последние сутки прогноз несколько раз пересматривали в сторону ужесточения. Самые сильные удары ожидаются с 19 по 21 марта, когда к Земле придут два крупных выброса плазмы. Затем, с 22 по 24 марта, прогнозируется более слабый «хвост» от корональных дыр. Точный график пиков предсказать сложно, но высока вероятность, что часть из них придётся на вечернее и ночное время.

При такой интенсивности полярные сияния могут опускаться до широт 50–55 градусов, то есть стать видимыми даже в средней полосе России. Первая такая возможность ожидается уже в ночь с четверга на пятницу. Предвестником бури станет рост плотности и скорости солнечного ветра — за этим можно следить по онлайн-графикам Лаборатории солнечной астрономии.

Последний раз буря уровня G4 фиксировалась 19–21 января 2026 года. Тогда индекс Kp достигал 7,67. Нынешнее событие может оказаться сопоставимым по силе. Учёные продолжают уточнять прогноз по мере поступления данных со спутников.