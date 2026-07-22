В России
Опубликовано 22 июля 2026, 00:15
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С 2027 года банки и МФО будут уведомлять о кредитах через «Госуслуги»

Уведомление придёт в течение 15 минут, а от договора можно будет отказаться
Госдума приняла закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года уведомлять граждан о подписании кредитного договора через Госуслуги. Уведомление придёт в течение 15 минут после оформления. В нём будет указана ставка, сумма и срок, а также информация о возможности отказаться от кредита, если действует «период охлаждения». Это должно помочь бороться с мошенничеством и кредитами, оформленными без ведома человека.
С 2027 года банки и МФО будут уведомлять о кредитах через «Госуслуги»

© Госуслуги

Банки и МФО обязаны бесплатно отправлять уведомления в личный кабинет на портале Госуслуг. Информация о процентной ставке будет доступна только заёмщику и не попадёт в кредитную историю. По словам главы профильного комитета Госдумы Анатолия Аксакова, это станет мощным заслоном против мошенников, которые оформляют займы на чужое имя.

Для отправки уведомлений банки заключат договоры с квалифицированными бюро кредитных историй. Те, в свою очередь, передадут информацию в систему межведомственного электронного взаимодействия, которая доставит сообщение пользователю. К 1 июня 2027 года все системы должны быть готовы к работе. Закон вступает в силу с 1 октября 2027 года.

«Граждане через "Госуслуги" будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет ещё одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя», — заявил Аксаков.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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