С 2027 года банки и МФО будут уведомлять о кредитах через «Госуслуги»

Банки и МФО обязаны бесплатно отправлять уведомления в личный кабинет на портале Госуслуг. Информация о процентной ставке будет доступна только заёмщику и не попадёт в кредитную историю. По словам главы профильного комитета Госдумы Анатолия Аксакова, это станет мощным заслоном против мошенников, которые оформляют займы на чужое имя.

Для отправки уведомлений банки заключат договоры с квалифицированными бюро кредитных историй. Те, в свою очередь, передадут информацию в систему межведомственного электронного взаимодействия, которая доставит сообщение пользователю. К 1 июня 2027 года все системы должны быть готовы к работе. Закон вступает в силу с 1 октября 2027 года.

«Граждане через "Госуслуги" будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет ещё одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя», — заявил Аксаков.