С 5G: на Урале разработали новую антенну сотовой связи

Специалисты Южно-Уральский государственный университета разработали антенну для связи, которая работает существующих стандартах сотовой связи — 2G, 3G, 4G — так и в новом стандарте 5G. Новую разработку запатентовали и описали в докладе на VIII Всероссийской микроволновой конференции.

Исследователи разработали антенну с двумя печатными платами в 2022 году. Нижняя работала в диапазоне от 1,6 до 2,4 гигагерц, соответствующем стандартам сотовой связи 2G, 3G и 4G, а верхняя — в диапазоне от 4,1 до пяти гигагерц, требующемся для нового стандарта связи n79 5G.

Кроме того, исследователи добавили в устройство плату с метаповерхностью в виде массива из 45 вложенных друг в друга проводящих рамок, позволяющее антенне передавать и принимать сигнал на значительно больших расстояниях.

Из антенн, отмечают исследователи, можно создать вертикальную решетку с еще более значительной дальностью действия. Такую решетку можно будет использовать вместо нескольких направленных антенн разных диапазонов сотовой связи.