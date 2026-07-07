С 7 июля российские сайты обязаны использовать отечественные системы входа

Опубликовано 07 июля 2026, 18:051 мин.
С 7 июля российские сайты обязаны использовать отечественные системы входаВместо Apple и Google
В России вступил в силу закон, запрещающий владельцам сайтов и приложений использовать иностранные системы авторизации для входа пользователей. Авторизация должна проходить через российский номер телефона, Госуслуги, биометрию или другие отечественные системы. Мера не касается обычных пользователей, а штрафы за нарушения достигают 700 000 рублей для юридических лиц.
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Новое требование распространяется на всех владельцев сайтов и приложений — как юридических, так и физических лиц. Пользователи, зарегистрировавшие аккаунты через иностранную почту, могут продолжать пользоваться ими для входа. Депутаты ранее подчёркивали, что для большинства граждан изменения будут практически незаметны.
За неисполнение обязанности предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 10 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 000. За повторные нарушения сумма для юрлиц может достигать 1,4 млн рублей. Закон направлен на укрепление цифрового суверенитета и контроль за идентификацией пользователей.