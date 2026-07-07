С 7 июля российские сайты обязаны использовать отечественные системы входа

Новое требование распространяется на всех владельцев сайтов и приложений — как юридических, так и физических лиц. Пользователи, зарегистрировавшие аккаунты через иностранную почту, могут продолжать пользоваться ими для входа. Депутаты ранее подчёркивали, что для большинства граждан изменения будут практически незаметны.

За неисполнение обязанности предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 10 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 000. За повторные нарушения сумма для юрлиц может достигать 1,4 млн рублей. Закон направлен на укрепление цифрового суверенитета и контроль за идентификацией пользователей.