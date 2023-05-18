С двоеточием: в России разработали энергосберегающие лазеры

Исследователи из Пензенского государственного университета разработали новый способ создания энергосберегающих лазеров с перестраиваемой длиной волны.

Квантовые точки — это ограниченные в трех направлениях маленькие частички вещества, в которых электроны не могут свободно двигаться. Разработка ученых использует квантовые молекулы — две квантовые точки, находящиеся недалеко друг от друга и взаимодействующие между собой.

Исследователям удалось обнаружить интересную закономерность взаимодействия двух квантовых точек: между ними возникает эффект туннелирования — частички одной квантовой точки преодолевают барьер, и энергия из одной точки попадает в другую. Ученым удалось научились контролировать — добавлять или убавлять — количество переходящих при этом процессе электронов. Тем самым они смогли менять интенсивность света лазера.

Таким образом специалисты смогли перестроить длину волны лазерной генерации из инфракрасного диапазона в диапазон видимого света. Преобразователь лазерного излучения можно использовать везде, где информация передается с помощью света — в квантовых компьютерах, при изготовлении микросхем, в спектроскопии.