В России
Опубликовано 28 июня 2025, 22:33
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С июля 2025 года в России запретят хранить персональные данные за границей

Все операции с данными россиян должны проходить внутри страны
С 1 июля 2025 года в России вступит в силу новый запрет на хранение и обработку персональных данных россиян за рубежом. Закон «О персональных данных» теперь требует, чтобы весь цикл работы с такими данными — от их сбора до удаления — происходил исключительно на территории страны. Это значит, что использование зарубежных серверов для хранения и обработки персональной информации станет невозможным.
С июля 2025 года в России запретят хранить персональные данные за границей

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До этого момента операторы персональных данных могли хранить информацию в России, но передавать базы зарубежным компаниям для анализа. После введения новых правил такие операции будут запрещены. Теперь под ограничение попадают не только операторы, собирающие данные, но и обработчики — компании, предоставляющие аналитические инструменты и сервисы, например, Google Analytics, CRM-системы и программы для кадрового документооборота.

Эксперты отмечают, что эти изменения направлены на снижение рисков утечек личных данных россиян. Кроме того, переход на полностью отечественные сервисы поможет избежать проблем с внезапными отключениями зарубежного программного обеспечения, которые в последние годы мешали работе российских компаний и государственных организаций.