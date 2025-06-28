С июля 2025 года в России запретят хранить персональные данные за границей

До этого момента операторы персональных данных могли хранить информацию в России, но передавать базы зарубежным компаниям для анализа. После введения новых правил такие операции будут запрещены. Теперь под ограничение попадают не только операторы, собирающие данные, но и обработчики — компании, предоставляющие аналитические инструменты и сервисы, например, Google Analytics, CRM-системы и программы для кадрового документооборота.

Эксперты отмечают, что эти изменения направлены на снижение рисков утечек личных данных россиян. Кроме того, переход на полностью отечественные сервисы поможет избежать проблем с внезапными отключениями зарубежного программного обеспечения, которые в последние годы мешали работе российских компаний и государственных организаций.