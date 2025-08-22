С космодрома Плесецк на орбиту вывели спутники в интересах Минобороны России

Согласно информации Минобороны, старт носителя прошёл в соответствии с заданным графиком, а выведение спутников на расчётную орбиту было выполнено без отклонений от заданных параметров. После старта «Ангара» была взята на сопровождение средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчётную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель лёгкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчётное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказано в сообщении.