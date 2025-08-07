С сентября мессенджер MAX станет обязательным на всех новых смартфонах

Хаминский отметил, что интерфейс MAX похож на популярные мессенджеры, такие как Telegram и *WhatsApp. В приложении есть поддержка «умного» помощника GigaChat и возможности для бизнеса.

Однако у MAX есть проблема — вопросы безопасности. В частности, MAX не использует самое надёжное шифрование end-to-end, как, например, WhatsApp или Signal, что делает данные менее защищёнными.

Хаминский подчеркнул, что приложению нужно решить проблемы с безопасностью, чтобы стать успешным. В противном случае, пользователи могут не доверять MAX и выбирать другие сервисы.

«Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах», — отметил юрист.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.