С сентября продавцы на маркетплейсах будут обязаны подтверждать подлинность товаров

Как пояснил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев, в описании товара продавцы должны размещать ссылки на официальные реестры — российский или евразийский. Там будут указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и выдавшая организация. Если товар не требует обязательного подтверждения, покупатель должен получить об этом понятную информацию. Требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, и на покупки в обычных магазинах.

Новые правила — часть более широкой системы проверки сведений, предусмотренной законом о платформенной экономике. С 1 октября заработает единая многоуровневая система верификации данных продавцов. Президент Владимир Путин поручил правительству проработать создание новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. Закон станет следующим этапом регулирования онлайн-торговли.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры — российский или единый евразийский, — где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала», — подчеркнул Дурдыев.